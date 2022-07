Mezz'ora in più, Luigi Di Maio: "Ecco come si chiamerà il mio nuovo partito"

31 luglio 2022 a

"Domani presenteremo il nuovo progetto politico, la nuova forza politica con Bruno Tabacci il cui nome è 'Impegno Civico'": Luigi Di Maio, ospite di Lucia Annunziata a Mezz'ora in più su Rai 3, ha annunciato il nome del suo nuovo partito dopo la scissione dal Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte. In particolare, ha detto: "Rappresenta quel principio di responsabilità civica che anche Papa Francesco ha evocato".

L'ex capo politico del M5s, poi, ha parlato anche di un impegno che ha intenzione di rispettare: "Scriverò una lettera a tutti i leader dei partiti politici affinché sottoscrivano un appello alla Commissione europea per sostenere il governo Draghi nella battaglia per il price cap". Alla domanda dell'Annunziata sui pettegolezzi relativi a un collegio sicuro a Modena, invece, lui ha risposto: "Prima di tutto smentisco e poi aggiungo: se non esiste una coalizione, come si fa a trattare i collegi?".

Infine sulle tanto chiacchierate ombre russe che incomberebbero sulla politica italiana, il ministro degli Esteri ha spiegato: "Ci sono più ombre che luci, i legami fra forze politiche e leader italiani, e mondi politici, economico-finanziari e russi sono da accertare. Faccio una proposta: quando inizia la nuova legislatura, istituiamo una commissione d'inchiesta".