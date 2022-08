Guido Crosetto, il "traditore" fatto a pezzi: "Un negriero intollerante"

01 agosto 2022 a

Su Twitter, si segnala un attivissimo - come sempre - Guido Crosetto. E nel mirino del "Gigante" e fondatore di Fratelli d'Italia, ora ci finisce l'ex collega di partito, Elio Vito, con cui aveva coesistito ai tempi del Pdl. Elio Vito si è dimesso dal Parlamento e, sui social, attacca la destra, lancia i suoi allarmi e parla di quello che a suo giudizio è uno snaturamento del partito di Silvio Berlusconi. Infine Elio Vito rivendica il fatto di aver sposato la causa arcobaleno.

E insomma, come detto, Crosetto risponde al fuoco. E lo fa in modo durissimo: "Elio Vito passa le sue giornate ad attaccare il centrodestra, in primis il suo ex partito - premette -. Ha fatto 8 legislature ed è stato in FI dalla nascita, dal ‘94. Per Forza Italia è stato capogruppo e Ministro. Era un ortodosso, un negriero come capogruppo, intollerante verso la libertà di voto in aula", conclude

Un ritratto breve, ma preciso e corrosivo, quello vergato da Crosetto nel pochissimo spazio concesso da un tweet. Un messaggio che arriva forte e chiaro e che colpisce nel segno. E, soprattutto, colpisce Elio Vito. E la campagna elettorale è appena iniziata...