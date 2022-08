In Onda, Mannheimer: "Quanto vale davvero Calenda", sondaggi riservati

01 agosto 2022 a

Carlo Calenda può valere anche il 10% alle prossime elezioni politiche. Parola di Renato Mannheimer, che è intervenuto a In Onda su La7 per affrontare il caso del giorno, quello del dialogo a distanza tra Enrico Letta e Carlo Calenda. I due si incontreranno domani mattina, martedì 2 agosto, per cercare di trovare un accordo sull’alleanza: non facile, considerando i tanti veti posti dal leader di Azione.

Il cui consenso però non dipende dal “dentro o fuori” dal Pd, secondo Mannheimer: “Fuori sicuramente vale, ma anche dentro, soprattutto se dovessero riuscire a mettersi d’accordo anche con Renzi. Costituirebbero un terzo polo che varrebbe più del 10%. Anche dentro al Pd Calenda avrebbe molti voti, però non vi fidate dei sondaggi in questo momento, sono la fotografia di oggi che va cambiata con la campagna elettorale”. Il riferimento è a una recente rilevazione rilanciata da Calenda che vede Azione e +Europa al 7%.

“Può cambiare tutto - ha avvisato Mannheimer - soprattutto in una situazione del genere in cui gli indecisi sono moltissimi. Se Calenda si affida a quel 7% fa male, si deve affidare al suo programma. Può arrivare anche al 10%, soprattutto - ha concluso Mannheimer - se riuscisse ad aggregare altri personaggi del centro”.