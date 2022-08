Salvini azzera Formigli: "Ho fatto un fioretto, non rispondere agli insulti"

02 agosto 2022 a

a

a

Matteo Salvini risponde per le rime a Corrado Formigli e chi, come lui, hanno puntato il dito contro Lega e Fratelli d'Italia dopo la tragedia di Civitanova Marche. Ospite di Morning News su Canale 5, l'ex ministro esordisce in collegamento con Simona Branchetti: "Le accuse di razzismo dietro l'omicidio di Civitanova Marche? "Gli italiani sono il popolo meno razzista al mondo. Qualcuno di sinistra invece di fare proposte ha deciso di strumentalizzare quel pover uomo massacrato per farci campagna elettorale. Ogni morto merita rispetto al di là del colore della pelle".

Nella puntata in onda martedì 2 agosto, Salvini ammette di aver fatto un fioretto. E di fronte alla curiosità della conduttrice, spiega: "Ho fatto un fioretto: non rispondere agli insulti di Letta, Renzi, Calenda, Di Maio". Spostandosi sul fronte del centrodestra, il leader del Carroccio mette le mani avanti: "È giusto presentarsi agli italiani con almeno una parte della squadra che governerà questo Paese se gli italiani sceglieranno la Lega e il centrodestra. Non do niente per vinto. Noi possiamo proporre idee, abbiamo tanti sindaci al lavoro e presidenti di Regioni più amati di Italia. Chiederò a Meloni e Berlusconi i nomi e i cognomi dei ministri più importanti, penso all'Economia o Esteri".

Tra gli obiettivi, anche tenere sotto controllo i prezzi della benzina. L'ex ministro non intende rinunciare alla proroga di alcuni sconti. Anzi, "questa settimana in CdM su proposta della Lega questo governo approverà un decreto che rinnova fino al 30 settembre gli sconti su bollette della luce, gas e sconti carburante per chi fa benzina".