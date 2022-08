L'aria che tira, ira-Boschi contro gli ex compagni Pd: "Quello che si vergognano a dire"

02 agosto 2022 a

a

a

E alla fine accordo fu: intesta tra Enrico Letta e Carlo Calenda, tra Pd e Azione, almeno per quel che riguarda i collegi uninominali. E da quest'intesa - oltre ad ex grillini, Nicola Fratoianni e transfughi di Forza Italia - resta fuori anche Italia Viva, il partito di Matteo Renzi. Forse, il veto definitivo è piovuto proprio dal segretario del Pd: negli ultimi giorni soprattutto, la distanza tra Calenda e Renzi sembrava essersi molto ridotta.

"Per me è coraggio". Matteo Renzi, addio? Fatto fuori da Letta e Calenda... lo scenario

E a parlare quasi in tempo reale di questa esclusione, ospite a L'aria che tira - Estate in onda su La7, ecco Maria Elena Boschi, capogruppo e volto di punta proprio di Italia Viva. E l'ex ministro punta il dito contro gli ex compagni di partito del Pd: "Forse non siamo stati così bravi a raccontare quello che abbiamo fatto - premette -. Forse qualche ex compagno Pd si vergogna di dire chi ha fatto queste battaglie, forse tante fake-news non ci hanno aiutato", sbotta.

Dunque, la critica serrata alla natura dell'accordo: "Noi vorremmo parlare dei problemi del Paese e dare delle soluzioni, le poltrone ci appassionano meno, sinceramente. Dovrebbero essere l'ultimo pezzo del puzzle". E ancora: "Il tema è come si distribuiscono i posti, non credo sia un tema molto appassionante". Comunque sia, la Boschi non si dà per vinta: "Siamo sicuri di parlare in positivo al Paese, senza parlare male degli altri. Questo poi verrà riconosciuto dai cittadini. Dopo di che, non abbiamo mai fatto scelte facili ma abbiamo fatto cose buone". Infine, si dice certa di entrare in Parlamento, dove lo sbarramento è fissato al 3%: "Non soltanto faremo il 3%, faremo il 5% alle elezioni, affrontiamo la battaglia con coraggio" conclude Maria Elena Boschi.