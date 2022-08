Controcorrente, Giorgia Meloni: "Se lo dice il New York Times...", distrutta la stampa estera

03 agosto 2022 a

Giorgia Meloni è stata ospite in studio di Veronica Gentili a Controcorrente, su Rete4. La sua voce è particolarmente importante in questo frangente, dato che la leader di Fratelli d’Italia sta dominando i sondaggi: l’obiettivo non può che essere quello di vincere le elezioni del prossimo 25 settembre e di andare a governare l’Italia, magari proprio con la Meloni prima donna a Palazzo Chigi.

Da quando è caduto l’esecutivo presieduto da Mario Draghi, anche la stampa estera si è però scatenata contro la Meloni. L’ultimo caso è quello del New York Times, con David Broder che ha tratteggiato un futuro buio per l’Italia in caso di vittoria di Fdi. “Perché questa attenzione nei miei confronti? Il motivo è che sono imbeccati dalla sinistra italiana - ha dichiarato la Meloni - lo trovo francamente preoccupante, anche se penso che nessun italiano smetterà di votare Fdi perché lo dice il New York Times”.

“Dicono che avremo un governo illiberale - ha aggiunto - che esploderà l’Italia e l’Europa… quando si fa questo racconto all’estero non si colpisce me, ma la Nazione”. In merito alla caduta del governo Draghi, la Meloni non ha nascosto che avrebbe preferito una fine diversa: “L’Italia obiettivamente affronta una situazione molto complessa e le elezioni a settembre non sono una cosa comune, non faccio mistero che avrei preferito un’uscita ordinata da questa legislatura”.