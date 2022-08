Elisa Anzaldo, "tanti peccati": battutaccia sulla Meloni, bufera sul Tg1

03 agosto 2022 a

a

a

Scoppia un nuovo caso in seno al Tg1. Stavolta a finire nella bufera è Elisa Anzaldo, volto noto della rete ammiraglia che conduce il telegiornale delle 20: nel corso della rassegna stampa tenuta nella mattina di mercoledì 3 agosto, la giornalista si è lasciata andare a una battuta su Giorgia Meloni durante una conversazione con Alessandro Barbano.

Parlando del presunto cambio di fede calcistica della leader di Fratelli d’Italia, che sarebbe diventata romanista dopo essere stata laziale, il condirettore del Corriere dello Sport ha raccontato di aver tifato Milan inizialmente, per poi convertirsi al Napoli di Maradona: “Se peccato è - ha ironizzato Barbano - in questo caso non è il peggior peccato di Giorgia Meloni”. La Anzaldo ha sorriso e ha replicato con un “ce ne sono tanti altri” che ha scatenato le reazioni infuriate da parte di Fdi. A sollevare il caso è stata Daniela Santanché, capogruppo in Commissione di Vigilanza Rai.

“È molto grave quanto accaduto questa mattina - ha dichiarato la senatrice - nel corso della rassegna stampa del Tg1, dove in maniera del tutto gratuita e in violazione di qualsiasi principio deontologico la conduttrice Elisa Anzaldo ha pesantemente attaccato Giorgia Meloni”. La giornalista si è scusata: “Mi rendo conto che una battuta venuta male sta dando spazio a interpretazioni distorse del mio pensiero. Nelle mie intenzioni parlavo ancora di calcio. Poiché il tono è stato avvertito come improprio, me ne scuso”. Sul caso è intervenuta anche la Lega, che ha chiesto la sospensione della Anzaldo da qualsiasi programma del servizio pubblico.