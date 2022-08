Letizia Moratti, ecco le cifre del sondaggio: un terremoto in Lombardia?

04 agosto 2022 a

Non ci sono solo le Politiche a tenere impegnati i partiti. Il centrodestra è infatti alle prese con le Regionali del 2023, che vedono in Lombardia due candidati favoriti: Attilio Fontana, già presidente della Regione, e Letizia Moratti. Sondaggi alla mano è proprio la vice governatrice e assessora lombarda al Welfare la prediletta. Le rilevazioni commissionate da Scenari politici e realizzate da Winpoll tra il 25 e il 29 luglio, basato su 1700 interviste e fatto circolare dall'entourage di Moratti, affida all'assessora il 62 per cento. Lo sfidante della Lega invece si fermerebbe al 38 per cento.

"Chi candida premier la Meloni". Rumors clamorosi, per fregare Salvini e Silvio

E ancora, in caso di candidatura (la Moratti ha già dato disponibilità), una sua lista arriverebbe a toccare quota 12 per cento. Cifre che le permetterebbero di vincere contro Fontana. Sempre secondo il sondaggio, la vice del governatore vince il confronto anche sul gradimento: un 60 per cento contro il 55 di Carlo Cottarelli, altro nome tra i papabili candidati, e al 52 di Fontana.

"Schemi rotti", Letizia Moratti in campo: saltano gli equilibri nel centrodestra

Non solo, se la Moratti si presentasse sostenuta dalla sua lista civica e da Fratelli d'Italia, trionferebbe con il 35 per cento contro il 33 di Cottarelli e il 27 del governatore uscente sostenuto in questo caso solo da Lega e Forza Italia. Partita già chiusa per il centrosinistra. Per loro l'unica soluzione sarebbe ancora una volta la Moratti alla testa di uno schieramento "centrista". Ultimo scenario tratteggiato da Winpoll è quello del centrodestra a sostegno della Moratti. In quel caso l'assessora prenderebbe addirittura il 58 per cento rispetto al 36 di Cottarelli. Il Pd risulterebbe il primo partito con il 21,3 per cento. La Lega arriverebbe seconda con il 20,2 seguita da Fratelli d'Italia con il 18,6.