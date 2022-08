Nicola Fratoianni, la farsa disastrosa nel faccia a faccia con Letta

04 agosto 2022 a

Una farsa. Il faccia a faccia tra Fratoianni, Bonelli e Letta si è chiuso con un nulla di fatto. Doveva essere l'incontro decisivo per un patto a sinistra, si è trasformato nella solita melina rossa. Infatti il vertice ha dato vita a un nulla di fatto che complica di parecchio gli scenari per il centrosinistra in vista delle prossime elezioni del 25 settembre. Ci saranno ancora 48 ore per chiudere l'intesa, ma al momento nè dal Pd nè dall'area di Fratoianni-Bonelli è arrivata una decisione.

"Abbiamo registrato la forte volontà di Letta di rendere l’alleanza centrale. Nelle prossime ore ci confronteremo e poi capiremo se ci sono le condizioni per un’alleanza", ha affermato il segretario di Si, Nicola Fratoianni, assieme al co-portavoce di Ev Angelo Bonelli, dopo l’incontro con il segretario del Pd Enrico Letta.

Hanno poi concluso: "Abbiamo ribadito a Letta che per noi l’agenda Draghi è impraticabile". Insomma a quanto pare è vicino il punto di rottura tra l'ala rossa della sinistra e il Nazareno. Al momento l'unico patto siglato da Letta resta quello con Azione di Calenda. Una mossa che guarda al centro ma che di fatto non ha chiuso le danze per la grande ammucchiata del centrosinistra. A quanto pare dalle parti dei dem le idee sono abbastanza confuse...