Marta Fascina "blindata" con Forza Italia: il piano per il voto

Mentre la data del voto di avvicina, i partiti cominciano a lavorare alle liste. Alcuni nomi sono letteralmente "blindati" e molto probabilmente entreranno in parlamento. Non dovrebbero esserci difficoltà, sondaggi alla mano, in Forza Italia per Martina Fascina, la compagna di Silvio Berlusconi. Questa volta, secondo quanto riporta il Corriere, dovrebbe candidarsi in Brianza, dove recentemente ha preso residenza. Stesso discorso per Licia Ronzulli vicinissima al Cavaliere. Posti sicuri anche per Alessandro Cattaneo e Matteo Perego. Per quanto riguarda Fratelli d'Italia, tra i sicuri spuntano i nomi di Giovanni Donzelli ed Edmondo Cirielli.

Dovrebbe avere anche un seggio sicuro il calabrese Denis Nesci. Raffaele Fitto invece dovrebbe mantenere il suo posto a Bruxelles come punto di riferimento del partito in Europa. La truppa di Azione, oltre che su Francesca Scarpato, campana, vicinissima al leader, potrebbe contare su Carlo Cottarelli, candidato in Lombardia.

Al Nazareno invece i posti sicuri sono quelli di Nicola Zingaretti, Marianna Madia, Michela Di Biase, Bruno Astorre e Claudio Mancini. Altri nomi in pole sono quelli di Enrico Gasbarra, Marco Vincenzi, Patrizia Prestipino, Matteo Orfini, Roberto Morassut e Andrea Casu. Insomma le liste cominciano pian piano a prendere forma e la data della resa dei conti ormai è dietro l'angolo, manca poco più di un messe alle elezioni.