Giorgia Meloni, l'attacco di Makkox: "Ignoranza concime per la destra"

06 agosto 2022

Non ha perso occasione per attaccare Giorgia Meloni. Anche Makkox, il vignettista del Foglio e di Propagnda Live, si iscrive al partito dell'odio contro Giorgia Meloni. E lo fa con una breve intervista su Repubblica in cui scarica tutto il suo livore sulla leader di Fratelli d'Italia. Parole forti che faranno certamente discutere. Alla domanda su una "Meloni che viaggia a fari spenti", il vignettista risponde secco: "Ma quella sta già pensando a dove fare la festa". Ma l'affondo vero e proprio arriva subito dopo. "La destra vincerà?", gli chiedono. Qui la risposta si fa più dura e si aprono i serbatoi dell'odio tipico di sinistra: "Mi sembra pacifico, il Paese vuole così. Siamo un popolo di ignoranti, e l'ignoranza è concime per la destra".

Insomma il ritornello sulla destra di "mostri" che ha irritato e non poco Giorgia Meloni torna nelle parole di Makkox. Il solito ragionamento rosso con la presunta superiorità della sinistra. Ma non finsice qui. Per Makkox la vittoria della destra sarebbe un guaio per l'Italia: "Cinicamente penso che mi divertirò di più. È difficile fare satira con quelli noiosi. Lavoreremo come pazzi, già lo sento. Per l'Italia però c'è poco da ridere". Ne ha anche per Salvini: "Una volte disse che tutta l'Africa non ci sta in Italia. Ma tutta l'Africa, se calcolassimo un metro quadrato per abitante, riempirebbe appena la provincia di Como. Ma temo che ripartirà con la propaganda dell'invasione".

Insomma voler difendere i confini a quanto pare resta una colpa per gli intellettuali di sinistra. Infine si dice d'accordo a un'alleanza vasta che va da Azione ai comunisti passando per il Pd: "Se è noi contro loro, deve esserci anche la sinistra. Servono tutti".