Luigi Di Maio col Pd, ufficiale: ora il patto con Calenda può saltare

"Sono molto contento di poter annunciare l'intesa con Impegno civico, per andare insieme negli uninominali della legge elettorale": a dare la notizia è stato il segretario del Pd Enrico Letta in conferenza stampa con il leader del partito politico appena nato, l'ex grillino Luigi Di Maio. Dopo l'intesa con i Verdi e Sinistra Italiana, quindi, adesso arriva il via libera anche alla forza politica del ministro degli Esteri. Per quanto riguarda la spartizione degli uninominali, solo l'8% dovrebbe spettare a Impegno civico. "Abbiamo offerto anche un diritto di tribuna", ha aggiunto Letta.

Parlando dell'accordo elettorale raggiunto con Bonelli e Fratoianni poche ore fa, il leader del Pd ha detto. "Questi accordi sono a difesa della Costituzione. Non deve essere riformata da Salvini e Meloni. Sto facendo tutto il possibile perché il nostro campo sia in grado di offrire una alternativa elettorale".

Intanto resta in silenzio Carlo Calenda, che nei giorni scorsi ha espresso opinioni negative su Verdi e Sinistra Italiana. Tanto che l'alleanza a sinistra sembrava essere destinata a naufragare. Il leader di Azione, poi, ha sempre criticato duramente l'operato di Di Maio. Ecco perché sembra difficile che alla fine accetti di fare parte di questa grande coalizione. Intanto però Letta ha dichiarato: "Ringrazio Azione e più Europa, con cui abbiamo siglato un patto di governo lungimirante".