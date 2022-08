Giulio Tremonti, sfida al collegio uninominale: ecco chi può "spazzare via"

07 agosto 2022 a

Mentre il centrosinistra si squaglia come neve al sole, con Carlo Calenda che esce dall'alleanza-ammucchiata di Enrico Letta, prosegue il balletto delle candidature e delle liste, da chiudere entro pochi giorni. Ad ora, più che i programmi, la priorità è quella delle "poltrone", in mero senso tecnico.

Fari puntati anche su alcune delle sfide che si giocheranno ai collegi uninominali. E tra tutte, ve ne è una che appare più affascinante forse di tutte le altre. E tra i protagonisti di questa sfida, dovrebbe esserci Giulio Tremonti, ex ministro dell'Economia dei governi Berlusconi che Fratelli d'Italia e Giorgia Meloni vorrebbero candidare in Lombardia (secondo indiscrezioni di Stampa, in caso di vittoria del centrodestra, Tremonti potrebbe anche ambire a una poltrona ministeriale).

Il bello della sfida tremontiana, come spiega la Stampa, è che potrebbe sfidare nel suo collegio uninominale Susanna Camusso, l'ex segretaria della Cgil, rossa durissima e purissima in corsa per il Pd. Uno scontro affascinante, tra due nomi completamente agli antipodi.

Sempre la Stampa, per quel che concerne i candidati di FdI, conferma che potrebbe esserci posto in lista anche per Beatrice Venezi, direttore d'orchestra che chiede di non essere chiamata "direttrice d'orchestra". Insomma, sarà un osso duro... per Laura Boldrini. Infine, Guido Crosetto, il "Gigante" e fondatore di FdI, fedelissimo e consigliere della Meloni: da par suo, continua a negare la disponibilità a tornare in Parlamento. Ma le voci sul suo conto continuano a rincorrersi...