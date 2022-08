Sondaggio, Meloni su un razzo atomico: di quanto cresce FdI in sette giorni

08 agosto 2022 a

Giorgia Meloni è ancora in testa a tutti i sondaggi. La sua Fratelli d'Italia si guadagna il podio della classifica supermedia di YouTrend/Agi. A snocciolare le cifre in vista del 25 settembre ci pensa Lorenzo Pregliasco. È lui a collegarsi con Omnibus nella puntata in onda lunedì 8 agosto su La7. Stando ai numeri dunque la Meloni aumenta la distanza dal Partito democratico. FdI si piazza al 23,4 per cento, con un +0,6, mentre i dem si fermano al 22,8 per cento. La forza di Enrico Letta cresce rispetto alle due settimane precedent di un +0,7 ma questo non basta a sorpassare la Meloni.

Seguono Lega e Movimento 5 Stelle. Il Carroccio di Matteo Salvini ottiene il 13,4 per cento scivolando di un punto percentuale. Stessa sorte per i grillini: i Cinque Stelle arrivano al 10,4 lasciandosi alle spalle lo 0,4 per cento. "La Lega ha perso un altro punto - ha spiegato Pregliasco - ed è ben sotto alle cifre del 2018 (17 per cento)". Leggero calo anche per Forza Italia, che tocca quota 8 per cento.

Resta invece il nodo su Italexit (2,9) e Italia Viva (2,7). "Si trovano sul filo del 3 per cento soglia di sbarramento prevista dal Rosatellum" ricorda Pregliasco. Ma non è finita qui. Il sondaggista torna sulla mancata alleanza Azione-Pd: "Se Sinistra Italiana e Verdi uscissero dalla coalizione, il centrosinistra potrebbe perdere più o meno gli stessi collegi che avrebbe perso senza accordo con Calenda". Ossia circa 14.