Luigi Di Maio, mossa disperata: vuole allearsi con gli animalisti

Luigi Di Maio ora deve trovare una poltrona. Il ministro degli Esteri, dopo lo strappo con i 5 Stelle, ha affermato di voler seguire la sua strada. Ma a quanto pare questa strada è tutta in salita. Dopo l'accordo con Pd-Verdi-Si, Gigino prova ad allargare i suoi orizzonti. E così, come fosse un nuovo De Gasperi di provincia, si mette a trattare per alleanza che vadano oltre il patto a sinistra. Alleanze dunque che riguardano direttamente la sua lista.

E a quanto pare nel mirino di Gigino ci sarebbe il partito animalista. Come riporta l'Adnkronos, ci sarebbero dei contatti in corso in queste ore per un’alleanza tra il Partito animalista italiano e Impegno Civico di Luigi Di Maio. "È in corso un’interlocuzione con i vertici di Impegno Civico per definire insieme una proposta concreta che caratterizzi Impegno Civico oltre che per la sua sensibilità ambientale anche per una sensibilità animalista", annuncia la Presidenza del Partito Animalista Italiano, formazione politica che alle europee del 2019 ha ottenuto una percentuale dello 0,6% a livello nazionale. Insomma Di Maio le sta provando tutte per non restare fuori dal Parlamento.

Il suo strappo con Conte è stato dettato soprattutto da ragioni di poltrona. Gigino era già alla seconda esperienza in Parlamento con i 5 Stelle e dunque non sarebbe scattata la ricandidatura per la regola interna ai 5s che prevede il blocco delle candidature dopo due mandati. Ora le speranze di riottenere un seggio sono nelle mani di Letta e in quelle del partito animalista...