Matteo Renzi: "State fermi, martedì...". Poi la frase al veleno su Letta

08 agosto 2022 a

a

a

Matteo Renzi rimane al momento alla finestra. Ma a quanto pare, dietro le quinte, dopo la rottura di Calenda con Letta, sterebbe studiando un piano per tornare sulla scena e dare il via all'operazione centro per risollevare le sorti di Italia Viva che, va detto, arranca nei sondaggi.

Secondo quanto riporta ilCorriere, dall'ex premier sarebbe partito un ordine chiaro: "Fermi tutti. Spegnete Twitter e Facebook: state boni fino a martedì". Col suo telefono Renzi avrebbe impartito un ordine di scuderia chiaro ai suoi: "Nemmeno una parola sui social per favore. Sarà una partita lunga e delicata: possiamo fare una grande operazione politica, tornare a essere decisivi, ma serve pazienza". Insomma Renzi a quanto pare starebbe preparando una corsa al centro e magari pensa proprio a Calenda come possibile alleato. Su WhatsApp avrebbe poi parlato con toni duri del segretario del Pd, Enrico Letta: "Questa giornata, con lo strappo di Calenda, segna la Caporetto di Letta".

E ancora: "Ma cosa era andato a insegnare Letta a Parigi? Strategia politica: per imbarcare Fratoianni e Bonelli ha fatto scappare l’unico che gli avrebbe portato voti fuori dal solito recinto dem". L'ex premier è convinto che il leader dem stia "sbagliando tutto quello che è possibile sbagliare. E intanto Giorgia Meloni ringrazia". Ora bisogna capire in che modo Renzi declinerà il suo piano per il centro. Staremo a vedere. Ma il flop potrebbe essere (ancora una volta) dietro l'angolo.