In Onda, Pizzarotti prende a schiaffi Di Maio e Letta: "Quello dell'elettrochoc?"

09 agosto 2022 a

a

a

Si parla di alleanze a In Onda su La7. Ospite della puntata di lunedì 8 agosto Federico Pizzarotti. L'ex sindaco di Parma ed esponente di Italia in Comune rivela a Luca Telese un retroscena: "La nostra proposta l'abbiamo fatta vedere a Enrico Letta, dopo di che è subentrata la necessità di andare con Luigi Di Maio, però le nostre storie sono incompatibili".

"Draghi al governo di nuovo?", la risposta terremoto che cambia tutto

E al conduttore che gli ricorda che il centrosinistra è più disunito che mai, Pizzarotti replica: "Secondo me deve esserci di fondo una coerenza. Di Maio ha sicuramente fatto un percorso di evoluzione, però è quello del 'fanno l'elettroshock ai bambini di Bibbiano, è quello dell'impeachment a Mattarella e dell''aboliamo la povertà' urlato dal balcone". Insomma, per Pizzarotti non deve esistere una coalizione con il ministro degli Esteri.

"Allucinante". Senaldi perde le staffe in diretta: Calenda e Letta umiliati

Poi l'ex primo cittadino si sofferma sulla distanza dal Movimento 5 Stelle per quanto riguarda il controverso termovalorizzatore di Roma: "Non avere un impianto nella Capitale che ha 4 milioni di abitanti è assurdo. Sia i grillini che il Pd negli anni si sono arroccati per non dare torto a nessuno, ma basta vedere le strade per capire che un termovalorizzatore serve ed eccome".