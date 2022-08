Nicola Fratoianni, i capilista saranno Ilaria Cucchi e Soumahoro

10 agosto 2022 a

Aboubakar Soumahoro e Ilaria Cucchi. Sono questi i due nomi su cui punteranno i rossi di Fratoianni e Bonelli alleati con il Pd. Il centrosinistra dunque comincia a prendere forma dopo la sterzata a sinistra e candida due figure che da sempre sono nell'orbita della sinistra. Il primo è il sindacalista ivoriano naturalizzato italiano in prima fila per le battaglie a favore per gli immigrati, la seconda è la sorella di Stefano Cucchi, il ragazzo ucciso dai carabinieri dopo l'arresto.

Soumahoro "da anni difende le persone invisibili, senza voce e dimenticate come le lavoratrici e i lavoratori della filiera agroalimentare e tanti altro dell’era dell’economia digitale", ha affermato il leader dei Verdi, Angelo Bonelli.

E ancora: "Sono due personalità che saranno candidati nei collegi uninominali e saranno capilista nel proporzionale". Sulla Cucchi è intervenuto Fratoianni: "Ho trattato con molta determinazione per un collegio per Cucchi - ha aggiunto Fratoianni - Siamo orgogliosi che abbiano accettato di guidare le nostre liste. Per noi rappresentano la possibilità di raccontare non solo storie o un’altra idea dell’Italia, ma la possibilità di costruirla insieme". Bisognerà attendere l'esito delle urne per capire se i due entreranno in Parlamento.