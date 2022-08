Luigi Di Maio candida l'amica "gretina": chi è e cosa fa

B.B. 10 agosto 2022 a

a

a

Gigino diventa "gretino" è un gioco di parole fin troppo scontato per attaccarci un pezzo, eppure è fattuale. Il ministro degli Esteri, fondatore con Bruno Tabacci di Impegno Civico, dopo avere stretto un accordo con il Partito Animalista Italiano, ha annunciato con entusiasmo l'ingresso di Federica Gasbarro nella sua formazione. Chi è costei? Un'attivista green, considerata la Greta Thunberg italiana, autrice di tre libri e inserita nei cento Number One di Forbes Italia, la classifica degli under 30 italiani leader del futuro 2021. La 27enne è stata l'unica italiana scelta dalle Nazioni Unite al primo raduno di giovani leader al Palazzo di vetro di New York durante il vertice per il Clima 2019. Di Maio deve averla conosciuta in qualche evento nazionale e internazionale e ora ha pensato di puntare su di lei sia per attrarre voti dalle nuove generazioni, sia perché il tema climatico è l'ultimo cavallo di battaglia cavalcato dal partito dei sindaci (vedi Beppe Sala a Milano e Dario Nardella a Firenze).

Conte capolista ovunque. Lo scivolone sulla Meloni: "Va a Washington a prendere ordini". Lui andava in Cina

Il titolare della Farnesina, quindi, ha subito lanciato «una legge sul clima» che sarà ai primi punti del programma elettorale di Impegno Civico, nella speranza di racimolare consensi qua e là, visto che gli ultimi sondaggi danno la sua formazione all'1,5%, in calo rispetto a una settimana fa e ben sotto la soglia necessaria per entrare in Parlamento. «La riconversione ecologica sarà una delle nostre priorità», ha detto Iolanda Di Stasio, capogruppo alla Camera di Ic, mentre l'azzurra Stefania Prestigiacomo ha definito «imbarazzante» il Di Maio «Green-llino».

"Pronti a rimettersi insieme": Storace smaschera i dem, cosa preparano dietro le quinte

L'ambiente, del resto, è sempre stato un chiodo fisso dei Cinquestelle ed evidentemente anche di quelli che hanno lasciato il Movimento per tuffarsi in nuove avventure. A Roma la sindaca Virginia Raggi (rimasta fuori dalle liste delle Parlamentarie) aveva vietato le bottigliette d'acqua in Campidoglio per privilegiare le brocche di vetro e tra i risultati sbandierati dalla sua amministrazione ha sempre citato le macchinette mangia-plastica, mentre i cittadini si aspettavano strade pulite e cassonetti svuotati dai rifiuti. Ieri alla Camera i pentastellati erano in prima fila a votare il ddl sulle celebrazioni per l'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi, perché «noi ci ispiriamo al suo insegnamento e siamo convinti che la vita di Francesco possa costituire anche oggi un messaggio per tutti i decisori politici», ha detto il deputato M5S Marco Bella. Gigino non è più grillino, da quando ha sbattuto la porta e ha mollato Conte. Ma l'anima ambientalista pervade anche il suo partito, ora che è alleato con Pd, Sinistra italiana ed Europa Verde. E chissà che l'ex amico Di Battista non torni con lui...