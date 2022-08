Gianni Alemanno, "con chi si candida": le voci sull'ex sindaco di Roma

12 agosto 2022 a

Gianni Alemanno correrà con ItalExit di Paragone alle prossime elezioni? Secondo Repubblica, non si tratta solo di una suggestione: "Di sicuro sta dando una mano alla raccolta delle firme necessarie al partito sovranista, che corre fuori dal centrodestra, per presentarsi alle elezioni". Da tempo l'ex sindaco di Roma non andrebbe d'accordo con la sua area di riferimento, Msi-An-FdI.

Nei giorni scorsi, Alemanno aveva smentito le voci secondo cui si sarebbe candidato col centrodestra, spiegando che "le mie posizioni sulla guerra in Ucraina sono molto diverse da quelle espresse, con diversa forza e coerenza, da tutti i leader del centrodestra". Lui infatti è contrario all'invio delle armi a Kiev. Si tratta dello stesso pensiero espresso più volte in questi mesi da Paragone. Nonostante le voci, però, l'ex sindaco della Capitale nega che al momento ci sia un accordo con ItalExit.

Il partito di Paragone si contraddistingue per diversi motivi, come l'ostilità nei confronti dell'Europa, la contrarietà all'obbligo vaccinale e alla politica economica di Mario Draghi. Tra le proposte del partito ci sono la cosiddetta rinascita industriale e lavoro e casa per tutti. Tra i candidati già annunciati, invece, ci sono Stefano Puzzer, leader dei portuali No Green Pass a Trieste; Nunzia Schilirò, vicequestora della polizia sospesa per le sue prese di posizione pubbliche contro il pass; e Giovanni Frajese, medico contrario al "dogma dei vaccini".