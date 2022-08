Sondaggio, l'abisso che separa centrodestra e centrosinistra

14 agosto 2022 a

La Lega cresce nei sondaggi. Come abbiamo ricordato, la rilevazione YouTrend per SkyTg24 dà il Carroccio in ripresa con un arresto del calo dovuto allo strappo con il governo Draghi. Il sondaggio realizzato da Lorenzo Pregliasco infatti dà la lega al 14 per cento. Ma un'altra rilevazione di cui dà nota il Carroccio posizionerebbe il partito di Salvini più su rispetto ai dati di Pregliasco.

Ed è il partito di via Bellerio a far sapere le nuove cifre: "La Lega cresce nei sondaggi, che confermano un trend positivo per il partito di Matteo Salvini ormai da qualche settimana. Lo riporta il Carroccio in una nota sottolineando che l’ultima rilevazione che va in questa direzione è di Enzo Risso: tra il 5 agosto e il 12 agosto, la Lega è salita dello 0,6% passando dal 14,1% al 14,7%. In generale, per Risso il valore complessivo del centrodestra è al 45,3% contro il 34,9% della somma di Pd, Azione, Iv, +Europa, Articolo 1, Sinistra Italiana e Verdi, Insieme per il Futuro", fa sapere la Lega. Un dato che di fatto conferma la crescita del partito di Salvini che recentemente ha lanciato la campagna #credo, un claim che accompagnerà tutta la campagna elettorale del Carroccio.

Da oggi, infatti Lega lancerà sui social un "credo" quotidiano e diverso per elencare - fino al 25 settembre - gli obiettivi del partito di Matteo Salvini. "Oggi, si parte con la parola d’ordine generale: #CREDO negli italiani", hanno fatto sapere sui canali social da via Bellerio. Ma il dato interessante della rilevazione di Risso riguarda la fuga del centrodestra che adesso è quasi 12 punti davanti al centrosinistra.