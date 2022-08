Meloni, fango dalla tv pubblica tedesca: "Non pronta a una condanna di Mussolini"

13 agosto 2022 a

Livore nei confronti di Giorgia Meloni arriva anche dall'estero. Il Tagesschau online, telegiornale di Ard, primo canale pubblico tedesco, si è espresso così sull'ascesa della leader di Fratelli d'Italia: "Molti guardano con preoccupazione all'ascesa della donna con un passato neofascista, che ora sta cercando di correggere la sua immagine". Il corrispondente da Roma Joerg Seisselberg racconta come la leader di FdI cerchi di spiegare all'estero che "nessuno deve avere paura di lei", citando le recenti dichiarazioni della politica romana sul fascismo, così come le rassicurazioni sulla fedeltà atlantica ed europea.

Finita qui? Non perché c'è di peggio. Tagesschau infatti si spinge a dire che la Meloni fa ancora una "differenza tra il nazionalsocialismo tedesco - che lei condanna completamente - e il fascismo italiano", che quindi "non è pronta per una condanna di fondo di Mussolini e del suo regime". Diversamente a loro dire da quello che fece Gianfranco Fini.

Nell'articolo vengono riportati anche i commenti del deputato del Partito democratico Emanuele Fiano, per cui non bisognerebbe trascurare la vicinanza attuale di Meloni e FdI a Orban e le loro "idee illiberali di democrazia". D'altronde non c'è da stupirsi. A poche settimane dal voto, che vede proprio la Meloni favorita, la sinistra le tenta tutte pur di gettare fango su di lei e sul suo partito. Stando ai sondaggi, però, i loro tentativi sono un vero e proprio buco nell'acqua.