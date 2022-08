Giorgia Meloni: "Letta ha fatto un danno alla Nazione"

14 agosto 2022 a

Giorgia Meloni non le manda a dire. Su Facebook la leader di Fratelli d'Italia regola i conti con il Pd e passa in rassegna il video choc lanciato da Enrico Letta in cui infanga Fratelli d'Italia in tre lingue. Il messaggio di Letta è fin troppo chiaro: "FdI come Vox in Spagna, vogliono al fine dell'Ue". A nulla sono servite le posizioni europeiste, atlantiste e saldamente ancorate ai valori dell'Occidente che la stessa Meloni ripete come un mantra da anni.

Per Letta l'obiettivo è uno solo: abbattere il nemico politico con messaggi in diverse lingue per chiedere aiuto ai poteri forti. M ala Meloni su Facebook ha subito fulminato Letta: "Voglio dire a Enrico Letta che fomentare la stampa estera contro un possibile governo con Fratelli d’Italia, non fa un danno a me, ma fa un danno alla Nazione. Io non mi sono mai sognata di andare all’estero a parlare male dell’Italia. Dovreste imparare un po’ di patriottismo da noi, perché comportarsi in questo modo vuol dire essere anti italiani".

Insomma la campagna elettorale non accenna a spegnersi e si infiamma sempre di più. La resa dei conti però è molto vicina e di fatto Letta sa benissimo che, sondaggi alla mano, la disfatta è dietro l'angolo...