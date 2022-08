Matteo Salvini, la rivoluzione sulle pensioni: quanto si incassa in più

15 agosto 2022 a

Matteo Salvini prepara la grande offensiva per dare ossigeno alle tasche dei lavoratori e dei pensionati. Il piano per la Flat Tax prende sempre più forma e di fatto il leader della Lega ha le idee piuttosto chiare. Così sui social rilancia il progetto per un cambiamento radicale anche degli assegni delle pensioni: "Abbiamo approvato la #flattax al 15% per 2 milioni di partite iva: ora la faremo anche per dipendenti e pensionati. Io ci #credo". Insomma la Flat Tax quasi certamente andrebbe a dare un'iniezione di liquidità alle tasche dei pensionati che devono fare i conti sempre di più con il caro vita e con la perdita del potere di acquisto. Recentemente, con l'ultimo decreto Aiuti, il governo ha approvato l'anticipo della rivalutazione degli assegni a settembre. Ma quello che arriverà nelle tasche dei pensionati che incassano un assegno sotto i 2600 euro lordi saranno briciole.

Per dare una vera sterzata al potere di acquisto di chi non lavora più serve un intervento deciso che va a ribaltare anche il quadro generale del Fisco che si abbatte ad esempio anche sulle buste paga dei dipendenti.

La Lega dunque si prepara a varare un piano che potrebbe stravolgere sia i cedolini dell'Inps che gli stipendi di chi lavora. La Flat Tax è anche una proposta portata avanti da Forza Italia e Silvio Berlusconi ha più volte ripetuto di voler aumentare gli assegni dei pensionati fino a 1000 euro. Il centrodestra dunque ha un obiettivo chiaro: risollevare le tasche di chi ha lasciato il lavoro e non riesce a godersi il meritato riposo.