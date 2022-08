Enrico Letta e Crisanti, "il Pd non ha voluto la commissione d'inchiesta sul Covid". Pesante sospetto

17 agosto 2022 a

"Hey, occhio di tigre, perché non hai voluto votare la commissione d'inchiesta sul Covid proposta da Italia Viva?". Il senatore renziano Francesco Bonifazi si è rivolto così a Enrico Letta su Twitter. Il leader dem è stato preso di mira nelle ultime ore per via della candidatura di Andrea Crisanti col Pd in vista delle elezioni del 25 settembre. Una candidatura che ha fatto storcere il naso pure a Renzi. Quest'ultimo, ospite di Tg2 Post ieri sera, ha detto: "Se vince la linea del Pd Crisanti al primo raffreddore finiamo tutti in quarantena".

Al leader di Iv ha risposto subito Letta: "I meriti della candidatura di Crisanti. Ognuno dice cosa pensa veramente della più grande tragedia degli ultimi tempi". Parole a cui è seguita la replica di Bonifazi sulla commissione di inchiesta sul Covid. Il renziano si è chiesto come mai i dem non l'abbiano votata. Qualcosa da nascondere?

All'osservazione del segretario dem ha risposto pure il leader di Azione Carlo Calenda, che ha scritto: "Abbiamo sostenuto tutti i provvedimenti presi dai diversi governi con lealtà. Siamo nati parlando di sanità a novembre del 2019. Candidare virologi è a mio avviso sbagliato perché nel corso della pandemia hanno spesso ecceduto in protagonismo. Non strumentalizzare la pandemia. Grazie". Infine è arrivata la replica di Renzi: "E anche oggi Letta mi attacca. #occhiditigre sta diventando monotono".