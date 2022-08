L'ex grillina Ruocco umiliata: "Ma questa...", la frase sfuggita a microfoni aperti

18 agosto 2022 a

Volano stracci tra Carla Ruocco di Impegno Civico e Andrea Ruggieri di Forza Italia, ospiti di Andrea Pennacchioli a Omnibus su La7. "Vorrei ricordare all'onorevole Ruocco che dire che se uno definisce truffaldine molte richieste del reddito di cittadinanza allora dà del truffatore agli italiani è un tentativo penoso che non le riesce neanche bene". L'azzurro ha spiegato che "il Rdc ha un difetto gigantesco: incentiva chi non vuole lavorare a non farlo. Ma un under 35 che non ha famiglia, non ha nessuna situazione di difficoltà incolmabile, cosa deve fare col Rdc? Perché non può andare a lavorare?".

"Bello vedere un esponente di FI che si fa paladino della legalità - ha risposto allora la Ruocco -. Vedere un giovane che deve arrivare a 35 anni per iniziare ad affacciarsi al mondo del lavoro...". "Lei non sa di che parla, imbarazzante", l'ha interrotta Ruggieri. Ma l'ex grillina è andata avanti: "C'è un periodo in cui un ragazzo di 18 anni può anche pensare di voler essere autonomo dalla propria famiglia". "Col Rdc? Ma questi...", ha chiesto il forzista.

Andrea Ruggieri contro Carla Ruocco a Omnibus, il video

"In quella finestra temporale è importante che ci siano tanti sostegni, come quello di avere un reddito che gli consenta di avere un'autonomia temporanea per inserirsi nel mondo del lavoro in maniera lecita, corretta e trasparente", ha chiosato la Ruocco. Ma Ruggieri, sempre più interdetto, ha controbattuto: "Ma chi li paga? Chi li produce i soldi? Ma smettetela...".