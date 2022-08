Angelo Bonelli, il piano choc per il dopo voto: "Intesa con i 5 Stelle"

18 agosto 2022 a

a

a

C'è un rischio di cui nessuno parla. Le mosse della sinistra che prepara dietro le quinte per il dopo-voto. E a dare un segnale importante in questa direzione solo le parole, passate inosservate di Angelo Bonelli, il leader dei Verdi che insieme a Fratoianni di Sinistra Italiana ha deciso di allearsi con il Pd in vista del 25 settembre. Una intesa che di fatto ha spaccato l'alleanza tra i dem e Azione e che adesso fa discutere parecchio tutta la coalizione per alcune idee che iniziano a circolare sul dopo elezioni.

Terremoto-Pd, la voce che fa tremare Letta: "Cosa accadrà subito dopo il voto"

Ecco cosa ha detto Bonelli parlando di una possibile intesa coi Cinque Stelle subito dopo il voto: "Convergenze programmatiche, perché no? Se questo può dare prospettive al Paese...". Parole pesanti che di fatto potrebbero aprire scenari imprevedibili sul dopo-elezioni. Già qualche giorno fa Carlo Calenda aveva parlato di una possibile intesa col Pd dopo le elezioni nonostante la rottura clamorosa delle ultime settimane. Ora arriva la frase di Bonelli ad agitare le acque. Il sospetto è che la sinistra,

Enrico Letta, nomi horror in lista: perché ha fatto fuori i draghiani

Pd in testa, sia disposta a tutto pur di non far governare il centrodestra. Rispolverando anche antiche e catastrofiche alleanze seppellite da politiche fallimenrtari per il Paese, basti pensare ad esempio al Conte bis. E a riportare il beneficio del dubbio su questa intesa coi 5s nel dopo-voto ci pensa Fratoianni di Sinistra Italiana: "Il post voto è il Parlamento. Lì si misurano le proposte e si costruiscono le convergenze". Parole più prudenti ma che certo non chiudono alle ammucchiate.