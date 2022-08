Enrico Letta, terremoto Pd: "Cosa accadrà subito dopo il voto"

18 agosto 2022 a

a

a

Si vedono già delle manovre sospette tra i dem che navigano intorno a Enrico Letta. Gli esclusi e i delusi dalle liste, gli ex renziani come Luca Lotti e Guerini in primis, starebbero già preparando il "dopo Letta". Il segretario del Partito democratico lo sa bene, conosce il suo partito. E in questo scenario, rivela il Giornale in un retroscena, ora Letta rischia di diventare "il leader di un Pd che ha mandato l'orbaniana Meloni al governo".

Le date dello scontro finale: "Regole di ingaggio", cosa ha deciso la Rai

Quindi ora Letta può solo sperare di vincere la scommessa di uscire dalle elezioni come primo partito anche se sarà molto difficile. Solo questo risultato potrebbero metterlo al sicuro al Nazareno. Ma se le cose non dovessero andare come il segretario dem spera, allora il finale sarebbe già scritto: "il malcontento di chi è stato penalizzato dalla composizione delle liste potrebbe reclamare il congresso del partito democratico" (considerando che l'ultimo si è tenuto tre anni fa) a inizio 2023.

"Avete usato l'Armageddon e ora...". La confessione che seppellisce il Pd: cosa è successo con le liste

In questo caso il candidato più accreditato a sostituire Letta è il governatore dell'Emilia Romagna Stefano Bonaccini. "Andrea Orlando potrebbe fare lo sfidante da sinistra puntando a capeggiare la minoranza, Franceschini il kingmaker, Letta saluterebbe in fretta e il Pd avrebbe - di nuovo - un leader che non controlla i gruppi parlamentari. Una specie di 'giorno della marmotta', sempre uguale".