Sondaggio, il centrodestra vola: il distacco che manda Letta in tilt

19 agosto 2022

Il centrodestra continua a correre. Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia nei sondaggi continuano la loro scalata verso la probabile vittoria del prossimo 25 settembre. Le rilevazioni degli ultimi giorni di cui Libero vi ha dato conto costantemente, segnalano l'avanzata del campo moderato che sta facendo il vuoto sul centrosinistra. E a testimoniare la fuga in avanti del centrodestra c'è anche l'ultimo sondaggio Tecnè mostrato a Controccorrente, il talk show di Rete 4 condotto da Veronica Gentili. Secondo la rilevazione Tecnè, Fratelli d'Italia è in testa alle preferenze con il 24,3 per cento.

Dietro c'è il Pd di Enrico Letta con il 23,5 per cento. In terza posizione la Lega di Matteo Salvini con il 12,9 per cento (ma altre rilevazioni la danno anche al 15). Poi c'è Forza Italia che si posiziona in quarta posizione all'11,4 per cento. Solo quinto il Movimento Cinque Stelle che inchioda al 10,2 per cento.

A seguire Italia Viva-Azione che sarebbe al 4,8 per cento. Poi ci sono i Verdi con il 3,7 per cento e +Europa con il 2,8. Italexit di Paragone è al 2,7 per cento. Se si guarda alle coalizioni, il centrodestra è al 49,8 per cento mentre il centrosinistra è al 30 per cento. I due schieramenti sono divisi da quasi 20 punti percentuali: un abisso.