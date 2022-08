Giorgia Meloni ed Enrico Letta, il faccia a faccia in diretta: dove e quando

20 agosto 2022 a

I due leader avversari, Giorgia Meloni ed Enrico Letta, sono pronti al confronto in diretta. Il primo faccia a faccia si terrà il 12 settembre sul sito del Corriere della Sera, come riporta lo stesso quotidiano di via Solferino, e sarà moderato dal direttore Luciano Fontana. E il 22 settembre il segretario del Pd e la presidente di Fratelli d'Italia si confronteranno in prima serata da Bruno Vespa, nel salotto di Porta a Porta su Rai uno.

Insomma, proprio a ridosso del voto fissato per il 25 settembre e al termine di una campagna elettorale breve ma intensa, la Meloni e Letta duelleranno sui temi caldi che hanno caratterizzato gli ultimi mesi: la crisi economica, la pandemia, la guerra in Ucraina, i rincari delle bollette.

L'organizzazione dei due eventi è stata affidata agli staff: "Abbiamo ricevuto tante e autorevoli richieste. I tempi ristrettissimi della campagna però ci hanno obbligato a una scelta secca: un solo confronto in tv e uno solo per carta stampata e web. Di qui la decisione di affidare il faccia a faccia al primo quotidiano italiano e al programma che sempre si è occupato di confronti elettorali sulla rete ammiraglia della Rai". I due confronti dureranno un'ora e saranno condotti "all'americana, all'insegna del fair play".