Ruberti, "da Roma è tutto". Gira una foto: come umiliano il Pd

Albino Ruberti si è dimesso da capo di gabinetto del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, dopo che il Foglio ha pubblicato un video che lo vede protagonista di una violenta lite. Il fatto si è svolto a Frosinone, con Ruberti autore di minacce e urla.

Non è la prima volta che finisce nella bufera politica: a maggio 2020 era stato multato con 400 euro per aver preso parte a un pranzo “proibito” in una casa privata, in pieno lockdown anti-Covid. L’ultimo episodio appare addirittura più grave per i toni utilizzati, anche se la vicenda non è stata del tutto chiarita.

C’è chi fa anche dell’ironia su quanto accaduto, disegnando il simbolo del Pd a forma di pistola e con dei proiettili e la didascalia: “Da Roma è tutto”.