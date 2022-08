Roberto Speranza, il gesto dalla Annunziata che farà impazzire Letta

21 agosto 2022 a

Roberto Speranza entra in studio da Lucia Annunziata, a Mezz'ora in più, su Rai tre, e va subito a stringere la mano a Giuseppe Conte che ha appena concluso l'intervista e gli augura "in bocca al lupo". Un gesto che con ogni probabilità non piacerà ad Enrico Letta. "Io penso che l'avversario sia la destra. C'è stato un momento di frattura con il M5s che a me dispiace", ammette il ministro della Salute uscente. "Con Conte abbiamo preso scelte difficilissime insieme. Oggi c’è una campagna elettorale e il punto è se l’Italia decide di stare dal lato dei sovranisti con Meloni e Salvini o con il centrosinistra".

Poi Speranza parla delle liste: "C'è molta attenzione perché abbiamo un legge elettorale folle, fatta di liste bloccate. Contro questa legge elettorale mi dimisi da capogruppo del Pd". Il rosatellum, prosegue, "resta un vulnus, perché con le liste bloccate se si mette qualcuno capolista" in un collegio sicuro "è probabile che verrà eletto". Perché Speranza è stato candidato a Napoli e non in Basilicata? "Aiuterò Amendola con piacere, lo conosco e gli voglio bene sul piano personale. La lista va oltre il Pd e lo dico come segretario di Articolo Uno. Ho cofondato questa lista". Speranza è l'unico "ministro uscente di questa lista del Mezzogiorno. Mi sono occupato di Sanità ed è una questione particolarmente importante nel Mezzogiorno, la scelta di Napoli è molto importante".