Forza Italia, Andrea Ruggieri escluso si sfoga: "Preferiti esordienti senza titolo"

Non nasconde la rabbia e la delusione Andrea Ruggieri, grande escluso dalle liste di Forza Italia. "Io ho una faccia sola. Questa", scrive in un post pubblicato sul suo profilo Facebook l'ex responsabile della comunicazione tv e volto forzista nei talk politici. Ruggieri rivendica la sua lealtà al Cavaliere: "Sono stato leale, molto leale, fino all'ultimo secondo al presidente Silvio Berlusconi, e alla bandiera di Forza Italia. E sia chiaro: non ho rifiutato proprio nulla, come scrive il Corriere. Le uniche offerte che ho rifiutato sono state quelle di altri partiti. Ho avanzato alcune proposte di candidatura a Forza Italia, da cui non ho nemmeno avuto risposta".

Quindi Ruggieri ricorda che "la regola d'ingaggio era: 'Tutelare anzitutto gli uscenti'. Ma pur essendo io un deputato uscente, che a Forza Italia ha fatto sempre fare una bella figura, mi sono stati preferiti esordienti anonimi e senza titolo. Ora mi prendo un paio di giorni di riposo e di silenzio. Poi ci rivedremo". Al momento non si sa se Ruggieri, che è nipote di Bruno Vespa ed ex compagno di Anna Falchi, e altri esclusi eccellenti diranno addio al partito di Berlusconi. Pare che all'interno di Forza Italia la tensione sia altissima per gli esclusi dalle liste. Veleni e vecchi rancori sono riemersi, con veti incrociati e isterismi per 'caselle' e nomi.