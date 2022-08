Giorgia Meloni, Letta con le mani davanti alla bocca: cosa è successo sul palco

23 agosto 2022 a

Non è sfuggito al pubblico del Meeting di Rimini il siparietto tra Giorgia Meloni ed Enrico Letta, avvenuto poco prima dell’inizio del dibattito. I due leader hanno infatti scambiato alcune parole, lasciandosi andare anche a un sorriso, a conferma che il loro rapporto personale non è poi così malvagio: il discorso però cambia radicalmente quando si parla di politica, dato che si trovano ai poli opposti e sono l’uno il principale rivale dell’altro.

Il prossimo 25 settembre quasi sicuramente saranno loro a contendersi il titolo di partito più votato: nei sondaggi Fratelli d’Italia è generalmente in leggero vantaggio, ma il Pd è sempre molto vicino. Nei due giorni che hanno preceduto il Meeting di Rimini proprio Letta e la Meloni sono stati protagonisti di un duro scontro a distanza per la vicenda dello stupro di Piacenza. Sul palco, invece, i due leader hanno parlottato senza particolari tensioni: a un certo punto Letta si è anche coperto la bocca per evitare che le telecamere riprendessero il labiale.

“È bello essere insieme a confrontarsi”, ha dichiarato il segretario del Pd entrando in sala. Per la Meloni è invece la prima volta in presenza al Meeting: l’anno scorso era riuscita a partecipare soltanto da remoto. Calda accoglienza anche per Matteo Salvini, mentre molto più fredda quella per Luigi Di Maio, accolto da un battimano di cortesia.