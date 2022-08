Salvini contro Letta: "Mentre noi parliamo di tasse, lui...", chi candida il Pd

23 agosto 2022 a

Enrico Letta “non ha argomenti per parlare agli italiani”. Così fonti Lega commentano il caos che si è scatenato sulle liste del Pd a causa di alcune candidature: “Sceglie gente che minaccia di morte il prossimo, candida gente che odia Israele e rimpiange l’Unione Sovietica, parla solo di russi o di fascisti. Noi rispondiamo con Flat Tax e Quota41”.

Temi sui quali Matteo Salvini ha battuto anche nel corso della sua partecipazione al Meeting di Rimini, dove erano presenti alcuni dei principali leader politici, tra cui proprio Letta. Sono fondamentalmente quattro le idee della Lega per rilanciare il mondo dell’occupazione in Italia, favorendo imprese e famiglie: “Detassare gli straordinari, togliere il reddito di cittadinanza, flat tax e riforma delle pensioni, azzerando definitivamente la legge Fornero, approvando con i sindacati quota 41, con la facoltà di scegliere per milioni di lavoratrici e lavoratori”.

Inoltre il segretario della Lega è tornato anche sul tema della scuola e dell’istruzione: “Va avvicinata per programmi e organizzazione al mondo del lavoro. Fino a questo momento sono stati due mondi troppo lontani, invece la formazione tecnica, come quella universitaria, sono fondamentali. Una vergogna che i medici vadano cercati a Cuba e nelle Filippine. Io guardo al metodo francese. Basta test a quiz, io contro il numero chiuso, libri scolastici gratis per tutti. La selezione non si fa prima”.