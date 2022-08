Lorenzo Pregliasco rivela: "Centrodestra davanti di 20 punti", cosa accadrà al voto

25 agosto 2022 a

Lorenzo Pregliasco non usa giri di parole. Il sondaggista di YouTrend intervenendo a La Corsa al voto su La7 ha parlato delle ultime rilevazioni spiegando quali sono gli scenari per il voto del prossimo 25 settembre. Secondo l'esperto il divario tra il centrodestra e il centrosinistra è ormai incolmabile. Di fatto secondo Pregliasco l'abisso tra le due coalizioni ammonterebbe a 20 punti percentuali con una forchetta che può al massimo oscillare fino a 18 punti di distacco a favore del centrodestra. Una distanza siderale che mette in difficoltà il centrosinistra che da tempo appare in affanno e certe uscite di Letta accompagnate da sonori fischi, come nel caso del Meeting di Rimini, di certo non aiutano i progressisti.

Pregliasco non ha dubbi: "Con queste cifre il centrodestra può prendersi buona parte dei collegi, quasi tutti. Il divario delle due coalizioni si fa sentire molto poi nell'uninominale e dunque il centrodestra potrebbe avere gioco facile". Poi, sempre Pregliasco, parla anche della Meloni: "In questo momento, secondo le rilevazioni, ha le carte in mano e in questi casi l'unico rischio è quello di sbagliare la giocata". Ma secondo il sondaggista questo pericolo non c'è.

La Meloni sta tenendo un profilo basso forte dei sondaggi che la danno in testa davanti al Pd. Il resto del centrodestra è in crescita, la Lega sarebbe al 15 per cento, Forza Italia intorno all'11. Insomma la partita appare già decisa. E Letta prova la carta della disperazione: ricucire con Calenda e Conte solo dopo il voto. L'ennesima figuraccia degna di una grande ammucchiata.