Maria Stella Gelmini attacca Letta: "Vuole gli italiani nel fosso"

Maria Stella Gelmini ora sposta il mirino. Dopo aver attaccato il centrodestra e soprattutto Giorgia Meloni, ora il ministro agli Affari Regionali ha messo nel mirino la sinistra e il Pd di Enrico Letta. La Gelmini che ha tradito Forza Italia per entrare in Azione di Calenda, per qualche giorno è stata anche alleata di Enrico Letta. Il centrino di Calenda aveva infatti firmato un accordo programmatico e di coalizione con il Pd. Poi tutto è naufragato davanti all'ingresso di Fratoianni e Bonelli nella coalizione di centrosinistra. Da lì la rottura con Calenda a comunicare lo strappo in diretta tv per poi ripiegare dopo qualche giorno su Matteo Renzi.

Ora Azione vuole regolare i conti con i dem e da qui l'attacco della Gelmini: "Letta dice che il 25 settembre la scelta è tra Pd e destra. A me pare che la sua posizione sia destinata a spingere gli italiani nel fosso. Oltre a sovranismo e paralisi c’è la scelta della crescita e delle riforme sulla scia del governo Draghi. Con Azione e Italia Viva".

Insomma adesso se le danno di santa ragione pure al centro e a sinistra. Ma forse si tratta di un bluff. Almeno da parte del Pd. Letta infatti questa mattina ha aperto all'ipotesi di un'intesa post voto con Calenda e con Conte. Insomma il progetto della grande ammucchiata non è affatto tramontato...