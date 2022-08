Giorgia Meloni zittisce i "gufi" dei mercati: "Con noi finanze pubbliche al sicuro"

25 agosto 2022 a

a

a

Mette a tacere i "gufi" dei mercati finanziari Giorgia Meloni. In una intervista esclusiva all'agenzia Reuters ripresa dal Corriere, la leader di Fratelli d’Italia, che sarà premier in caso di vittoria alle elezioni politiche del 25 settembre, ha affermato che il centrodestra "non metterà a rischio le finanze pubbliche" e che i piani di investimento e spesa pubblica riportati nel programma elettorale della coalizione - a cominciare dal taglio delle tasse proposto con la nuova Flat Tax- "rispetteranno le regole di bilancio fissate dall’Unione europea".

Il debito pubblico italiano, secondo le ultime stime, ha raggiunto il 147 per cento del Pil nazionale. "Dobbiamo essere e saremo cauti. Il primo impegno del nuovo governo sarà la Manovra fiscale per il 2023 e inevitabilmente dovremmo ancorarla ai parametri richiesti", ha sottolineato la Meloni.

Parole rassicuranti alla luce anche dell'articolo uscito sulla edizione online del Financial Times, con un titolo inequivocabile: 'Dagli hedge fund la più grande scommessa contro il debito italiano dal 2008'. Nell'analisi del quotidiano britannico, che di fatto crea un allarme inesistente per colpire il centrodestra lanciato nei sondaggi e favorire il centrosinistra, prende forma lo spettro che si aggira sul sistema finanziario italiano. I numeri che sostengono la tesi sono quelli di S&P Global Market Intelligence: i fondi speculativi hanno preso a prestito bond per scommettere su un calo dei loro prezzi per un controvalore di circa 39 miliardi di dollari, solo ad agosto. Si tratta del livello più alto dal 2008, anno della grande crisi finanziaria.