Silvio Berlusconi: "Pressione fiscale? È scesa solo con noi al governo"

Silvio Berlusconi ha le idee chiare: con il centrodestra al governo, la pressione fiscale si abbasserà. E testimoniare la "buona politica" sul fronte del Fisco c'è un dato che nessuno potrà mai smentire: con i moderati al governo il macigno fiscale sugli italiani ha sempre avuto un peso minore rispetto alle batoste tassarole della sinistra. Ed è lo stesso Berlusconi: "Noi di Forza Italia gli unici continuatori della tradizione liberale, cristiana, garantista, europeista e atlantista. Tra i 67 governi che si sono succeduti nei 74 anni della nostra Repubblica siamo stati i soli ad abbassare la pressione fiscale sotto il 40% mentre oggi è al 43,6%. I soli a mantenere la disoccupazione sotto la media europea, i soli a investire convintamente nel Sud, i soli a dare una speranza ai giovani e ad abolire la leva militare obbligatoria.

Col nostro Governo nel 2010 siamo arrivati ad avere in Italia solo 4100 clandestini. Noi possiamo essere orgoglioso di ciò che siamo riusciti a fare nei quasi 10 anni di nostra responsabilità a Palazzo Chigi e contiamo, se ci darete il vostro sostegno, di essere ancora protagonisti di un comune grande futuro", ha affermato il Cavaliere nella consueta pillola video per la campagna elettorale. E il tema fiscale di certo continuerà ad accendere la campagna elettorale in queste settimana. L'Agenzia delle Entrate prepara cinque milioni di cartelle da inviare agli italiani: l'ultimo schiaffo prima del voto.