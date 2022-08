In Onda, questo sondaggio? "Può capitare di tutto": il fenomeno da non sottovalutare

28 agosto 2022 a

A In Onda, la trasmissione di La7 condotta da Marianna Aprile e Luca Telese, la puntata di domenica 28 agosto è stata incentrata soprattutto sulla Supermedia dei sondaggi realizzata da YouTrend e sui commenti degli esperti del settore, quali sono Lorenzo Pregliasco, Alessandra Ghisleri e Renato Mannheimer. In particolare si è dibattuto del campo largo mancato, quello che comprende tutte le forze politiche non di centrodestra e che varrebbe il 46,3%, poco meno di 2 punti in meno della coalizione guidata da Giorgia Meloni.

“Se si fosse creato questo campo larghissimo - ha dichiarato la Ghisleri - ci sarebbe stato un bipolarismo esteso e quindi una competizione che si poteva giocare. Evidentemente questo campo mancato ricorda moltissimo L’Ulivo di Prodi, che poi era molto complicato dal punto di vista del governo. Doveva stare insieme semplicemente per battere il centrodestra, non aveva un campo comune di programma. Al momento, tra l’altro, i programmi interessano poco: c’è grande preoccupazione per il caro bollette”.

Allo stato attuale delle cose il centrosinistra ha scarse possibilità di competere, secondo Mannheimer: “Può però capitare di tutto. Sappiamo che l’elettorato italiano è volatile, alle ultime europee un’alta percentuale di elettori ha deciso soltanto negli ultimi giorni, dipende dalla campagna elettorale. Diciamo però che è poco probabile che ci siano mutamenti forti, in questo momento i leader se le stanno dando uno contro l’altro con offese e urla che non spostano le cose”.