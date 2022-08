Laura Boldrini, ira su Carlo Calenda: "Ci attaccate?"

29 agosto 2022 a

A sinistra è un tutto contro tutti. L'ultima a dire la sua contro Carlo Calenda, Matteo Renzi e compagni vari è Laura Boldrini. La deputata del Partito democratico contesta al leader di Azione e Italia Viva i continui attacchi ai dem: "Ma Calenda, Renzi e Conte perché continuano ad attaccare il Partito Democratico? - tuona -. Non si rendono conto di cosa comporterebbe una vittoria di Meloni, Salvini e Berlusconi?".

Per l'ex presidente della Camera "si rischierebbe la bancarotta come nel 2011 e l’Italia avrebbe un piede fuori dall’Ue. Non basta per cambiare rotta?". Lo sfogo è arrivato su Twitter, preceduto da un altro tweet al vetriolo risalente a giorni fa.



"Oggi - scriveva la Boldrini - Calenda ha affermato un principio: anteporre i personalismi al futuro delle persone, i suoi interessi di parte a quelli del Paese. Grave, perché presta il fianco all’avanzata della destra peggiore di sempre che diceva di voler contrastare. Noi andiamo avanti!". Insomma, una vera e propria guerra a sinistra, che non gioverà di certo il Partito democratico alle prossime elezioni del 25 settembre. E i sondaggi finora circolati lo dimostrano.