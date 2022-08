Matteo Renzi umilia Di Maio: "Fa il rivoluzionario e poi finisce con..."

29 agosto 2022 a

Le previsioni vedono un Luigi Di Maio perdente. I sondaggi per la sua nuova forza politica sono tutt'altro che rosei. L'ultimo vede Impegno civico sotto l’1 per cento. La notizia non può che arrivare alle orecchie di Matteo Renzi, che subito si lascia andare a un pronostico: "Italia Viva e Azione andranno molto meglio". A ridosso della presentazione dei candidati lombardi di Iv e Azione, a Milano, l'ex premier solleva sospetti sui rapporti tra Giuseppe Sala e Di Maio: "Voi - chiede - siete convinti che sia un’operazione che hanno provato a fare davvero? Secondo me hanno provato a coinvolgere Sala ma hanno provato a vendere la pelle dell’orso senza chiedere a Sala".

E ancora: "Io non ho mai creduto che Sala si candidasse con Di Maio ma devo dire che non troverei nessuna persona che gode della mia stima che si può candidare oggi con Di Maio. Infatti si è candidato con Tabacci che non gode della mia stima". Da qui la stoccata all'ex grillino che dal Movimento 5 Stelle ha preso le distanze: "Fai il grande rivoluzionato poi finisci con Tabacci...dai gilet gialli a Tabacci è un grande percorso. Io non ho mai pensato che Beppe Sala potesse candidarsi con Di Maio".

Insomma, Renzi è fiducioso. Per lui la nuova alleanza con Carlo Calenda porterà numerosi frutti: "Competenza, passione e tanto entusiasmo - prosegue -. Il 25 settembre saremo la vera sorpresa. Italia sul serio". Addirittura secondo il fu rottamatore, "in Lombardia faremo meglio che nel dato nazionale. In Lombardia spero che il risultato sia superiore alla media nazionale e tocco ferro".