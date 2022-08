Matteo Renzi, "peccato": nostalgia canaglia di Salvini, il video che lo conferma

29 agosto 2022 a

Nostalgia, nostalgia canaglia… Che Matteo Renzi ne stia provando un po’, adesso che si ritrova in panchina? In questa campagna elettorale l’ex premier si è infatti defilato per lasciare le luci della ribalta a Carlo Calenda, a cui è stato affidato il compito di guidare il terzo polo verso le elezioni del 25 settembre.

“Peccato che non ci siano veri confronti all’americana”, ha scritto Renzi in un tweet, rievocando lo scontro con Matteo Salvini avvenuto a Porta a Porta, su Rai1, il 15 ottobre 2019. In quell’occasione il duello “Matteo vs Matteo” fu particolarmente acceso: tante scintille ma nessun colpo basso nella sfida televisiva davanti a Bruno Vespa. Il riferimento del tweet di Renzi è da ricercare in quanto accaduto tra Enrico Letta e Giorgia Meloni, che avrebbero dovuto scontrarsi pochi giorni prima delle elezioni proprio a Porta a Porta.

Il loro confronto a due non avrebbe però rispettato la par condicio, secondo quanto stabilito dall’AgCom: “La programmazione di un unico confronto televisivo tra due soli soggetti politici, nonché le attività di comunicazione ad esso correlate, risulta non conforme ai principi di parità di trattamento e di imparzialità dell’informazione, essendo suscettibile di determinare, in capo ai soggetti partecipanti al confronto, un indebito vantaggio elettorale rispetto agli altri”.