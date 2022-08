Sondaggio, Italexit di Paragone vola: ecco chi può acciuffare

30 agosto 2022 a

a

a

Il sondaggio di Enrico Mentana per tg la7 sottolinea due aspetti: il primo riguarda la corsa in avanti del centrodestra che di fatto ormai ha fatto il vuoto sul centrosinistra. Il secondo invece riguarda Italexit di Paragone. Il movimento di Paragone infatti continua a crescere senza sosta e si attesta al 3,4 per cento facendo registrare un +0,1 per cento in soli sette giorni. Non si tratta certo di una crescita mozzafiato, ma il dato dello 0,1 per cento in più è importante perché sottolinea il trend positivo che dura ormai da settimane.

Sondaggio, il centrodestra fa il vuoto: Letta sparito dagli specchietti. E c'è un crollo choc

E così in questo contesto serratissimo della campagna elettorale senza esclusione di colpi, Italexit si fa strada superando diversi partiti tra cui, ad esempio, +Europa di Emma Bonino e Impegno Civico di Luigi Di Maio. E adesso Italexit ha un altro obiettivo nel mirino, superare Verdi e Sinistra italiana, gli alleati di Letta.

"Ma di che parliamo": Porro scatenato, un'accusa pesantissima: bomba sul voto

Il duo comunista infatti è al 4 per cento e Paragone potrebbe raggiungere quella soglia in queste ultime 3 settimane e mezzo di campagna elettorale. Una vera e propria sfida che potrebbe riservare delle sorprese da qui al voto. Di certo la campagna elettorale si accenderà nelle prossime settimane e non sono esclusi crolli a sinistra. Ne sa qualcosa Di Maio che arranca ormai all'1 per cento.