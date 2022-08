Sondaggio, a Quarta Repubblica la fine di Letta: i numeri choc

30 agosto 2022 a

A Quarta Repubblica va in scena l'ultimo atto della commedia del centrosinistra. Le settimane trascorse ad attaccare il centrodestra con l'odio spiattellato in tutti i talk show televisivi a quanto pare non ha dato frutti. I sondaggi infatti danno il centrosinistra in svantaggio sul centrodestra e la partita per il 25 settembre ormai appare chiusa. Ma attenzione perché in questa storia c'è una novità non da poco. Il centrosinistra infatti per la prima volta scende di molto sotto il muro del 30 per cento in una sondaggio.

Ed è quello di Tecnè per Quarta Repubblica che sottolinea tutta la fragilità del centrosinistra. Infatti le forze che sostengono Letta ora sarebbero al 28,5 per cento contro il 47 circa del centrodestra. Quasi 20 punti separano il centrosinistra dal centrodestra e la partita per il 25 settembre ormai pare chiusa e archiviata.

Di certo in queste ultime settimane di campagna elettorale assisteremo a qualche colpo di scena, ma recuperare 20 punti percentuali in 3 settimane appare impossibile. Insomma la campagna di Letta comincia a dare i suoi frutti: affossare definitivamente il centrosinistra una volta per tutte. La politica dell'odio ha dato vita a un effetto boomerang che si è abbattuto sul Nazareno. E ora Letta teme per la sua poltrona.