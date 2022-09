Giorgia Meloni: "Tetto al prezzo del gas? Strano silenzio della sinistra... Cosa bisogna fare subito"

02 settembre 2022 a

a

a

Giorgia Meloni, intervistata dal Tg5 spiega che "il modo più efficace di risolvere la crisi energetica è mettere un tetto europeo al prezzo del gas, materia sulla quale nazioni come Germania e Olanda ad oggi si oppongono. Mi incuriosisce anche il silenzio della sinistra su questo tema, ma noi abbiamo garantito al governo massimo sostegno in questa battaglia, pur stando all'opposizione". Quindi la leader di Fratelli d'Italia fa una proposta concreta: "Una cosa velocissima che secondo me si potrebbe fare anche in assenza dell'Europa è separare anche a livello nazionale il prezzo del gas da quello dell'elettricità perché questo porterebbe subito un abbattimento significativo delle bollette"

E tira u'altra stoccata alla sinistra: "Ovviamente non mi piace questa campagna elettorale con pochi contenuti, però capisco la difficoltà della sinistra. Avendo governato per 10 anni ha difficoltà a parlare di contenuti, problema che noi non abbiamo e infatti non rispondiamo alle provocazioni, e andiamo avanti per la nostra strada a raccontare ai cittadini quello che vogliamo fare", prosegue la Meloni.

Per quanto riguarda i sondaggi, che la danno vincente, la leader di FdI ci va cauta: "Li guardo con molta distrazione, sicuramente possono indicare dei trend, ma sui numeri è molto difficile". "La gran parte degli italiani decide negli ultimi giorni, mi preoccupa che qualcuno dica che il centrodestra ha già vinto. Io sono abituata e combattere prima di vincere. Se qualcuno racconta che il risultato è già scritto questo può portare a maggiore astensionismo".