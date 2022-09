Maria Stella Gelmini, veleno su Forza Italia: "Chi è rimasto lì..."

03 settembre 2022 a

Maria Stella Gelmini torna a colpire il centrodestra e soprattutto Forza Italia. Il ministro agli Affari Regionali in un'intervista al Corriere esclude l'ipotesi di un suo ingresso con Azione in un ipotetico governo di centrodestra dopo il voto.

E lo fa criticando aspramente i moderati: "Non lo farei. Sarebbe un governo di destra. Di centro in quello schieramento non c’è più niente. Giorgia Meloni si è alleata con due partiti che hanno messo da parte qualsiasi volontà di riforme. Sono liberali della domenica: adesso contrastano anche il rigassificatore a Piombino, la privatizzazione di Ita, l’introduzione di concorrenzialità per le spiagge".

Poi però rincara la dose contro Forza Italia rivelando un retroscena velenoso: "Anche in chi è rimasto in FI c’è preoccupazione per la deriva che ha preso". Insomma la Gelmini adesso ha un nuovo nemico, il centrodestra. Un cambiamento radicale quello dell'ex forzista che ha letteralmente cambiato il suo registro linguistico sintonizzandosi in modo chiaro sulle frequenze del centrosinistra. Ha imparato la retorica vuota di Calenda e ora ha un solo obiettivo, attaccare i suoi ex alleati e compagni di partito.