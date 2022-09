Pd, "Solo per dovere". Un caso clamoroso: ecco chi non vuole votare Letta

03 settembre 2022 a

a

a

Sale la tensione tra i dem dopo le parole del presidente del Consiglio regionale campano Gennaro Oliviero che ha detto che voterà Pd "per senso del dovere". "Gli iscritti eletti nelle istituzioni non dovrebbero fare queste dichiarazioni, dovrebbero votare Pd a prescindere. Il Partito Democratico ha dato tanto a tutti noi", ha tuonato Francesco Boccia, commissario regionale Pd in Campania, a margine della presentazione dei candidati dem a Caserta, rispondendo alla domanda dei giornalisti sulle dichiarazioni di Oliviero.

"Gli elettori - ha detto Boccia - non votano i singoli, ma il partito. Siamo rappresentanti non di noi stessi ma di una vasta comunità. Mi auguro che queste dichiarazioni possano essere irrobustite da passione, orgoglio non verso un gruppo dirigente, ma verso la comunità dem che merita dirigenti che facciano campagna elettorale seria. Se oggi c’è tutta questa gente qui a Caserta è perché c'è la comunità e non i singoli".