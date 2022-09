Salvini a Mezz'ora in più zittisce la sinistra: "Io e Giorgia Meloni…"

04 settembre 2022 a

Matteo Salvini è intervenuto a Mezz’ora in più, la trasmissione di Rai3 condotta da Lucia Annunziata. Il leader della Lega ha smentito tutte le voci e i retroscena che parlano di “attriti” con Giorgia Meloni, specialmente sulla guerra in Ucraina e sulle sanzioni alla Russia. “Non so a cosa si riferisca - ha dichiarato Salvini in risposta alla Annunziata - io, Giorgia e Tajani abbiamo detto la stessa cosa, ovvero che pur di fermare la guerra bisogna adottare qualsiasi provvedimento”.

“La Lega, in Italia e in Europa, ha votato tutti gli interventi a favore dell’Ucraina - ha ricordato Salvini - ha approvato le sanzioni. A sette mesi di distanza tutti si domanda se le sanzioni stiano facendo effetto, se stiano davvero mettendo in ginocchio la Russia e avvicinando la pace. I numeri dicono il contrario, quindi chiediamo quello che ha chiesto il presidente Mattarella: un intervento europeo, un paracadute. Le sanzioni non si stanno rivelando efficaci e, siccome le pagano anche famiglie e imprese italiane, l’Europa come col Covid deve aprire il paracadute perché le bollette di luce e gas non aspettano e in Italia stanno triplicando”.

Fermo restando il sostegno totale all’Ucraina, Salvini ha ribadito che a rimetterci non possono essere gli italiani: “Europa, se ci sei batti un colpo e metti sul tavolo tutti i soldi necessari. Altrimenti noi vinciamo le elezioni tra 20 giorni e ci ritroviamo un milione di disoccupati in più, non sarebbe una grande soddisfazione”.