Meloni premier, De Benedetti: "Cosa faranno Berlusconi e Mattarella"

Pur di sbarrare la strada di Palazzo Chigi a Giorgia Meloni, potrebbe succedere di tutto. Carlo De Benedetti, intervistato da Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7, nella prima puntata post pausa estiva, si sbilancia nella sua personalissima (e inquietante) profezia sul voto. Cosa succederà dopo il 25 settembre? I sondaggi indicano in Fratelli d'Italia il primo partito: pochi minuti prima della puntata, per esempio, Swg per il TgLa7 di Enrico Mentana assegna a FdI il 25,8%, quattro punti e mezzo in più del Pd. "Non sono affatto sicuro che vada tutto così liscio, personalmente scommetto che Silvio Berlusconi si sfiderà". E quello dell'ex editore di Repubblica, oggi "papà" di Domani, somiglia molto a un augurio.

CdB "vede" una rottura nel centrodestra: "Essendo un esperto di Berlusconi, io penso che si sfilerà perché a fare il paggetto della Meloni non lo vedo. Le posizioni di Salvini e Berlusconi sono all'opposto, Salvini e Meloni sono sovranisti dichiarati e il loro miglior amico in Europa è Orban, non è Macron". In ogni caso, aggiunge De Benedetti, c'è sempre il Quirinale.





Nello scenario di una "Italia disastrata", a tenere a galla l'Italia "speriamo sarà Mattarella". "E come?", chiede curiosa la Gruber forse immaginando ipotesi politiche "estreme". "Questo bisogna chiederlo a Mattarella ma conoscendo come si è mosso anche dopo il 2018, rispettando al 100% la Costituzione italiana, e la regola di una Repubblica parlamentare, cercherà di avere dal Parlamento il consenso per una maggioranza. Se questo consenso verrà a mancare, deciderà lui cosa fare". E Carlo Calenda, in merito, ha già una risposta: Draghi bis.